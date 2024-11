Les premières places au coucher du soleil à Wakatobi

Lors de votre séjour à Centre de plongée Wakatobi, le coucher du soleil est le moment idéal pour se détendre.

Et l'endroit où ces séances sont particulièrement agréables est l'emblématique Jetty Bar du Wakatobi Resort, qui offre une vue imprenable sur l'eau sur l'horizon ouest. Ici, vous pourrez savourer votre libation préférée et réfléchir à une autre journée mémorable de plongée et de snorkeling sur certains des récifs coralliens les plus magnifiques et les plus protégés d'Indonésie.

Les vues sur le coucher du soleil sont désormais plus confortables que jamais, grâce aux récentes améliorations apportées aux sièges du bar, qui disposent désormais d'une sélection élargie de chaises longues confortables orientées vers l'ouest.

Les vues sur le coucher du soleil sont désormais plus confortables que jamais, grâce aux récentes améliorations apportées aux sièges du bar, qui disposent désormais d'une sélection élargie de chaises longues confortables orientées vers l'ouest.

Centre de plongée Wakatobi, qui abrite les plus beaux récifs coralliens d'Indonésie

Vue aérienne du Wakatobi Dive Resort et de son célèbre House Reef juste à sa porte.

Centre de plongée Wakatobi est situé dans le sud-est de Sulawesi, en Indonésie, au cœur du triangle de corail. Connu pour son magnifique et récifs coralliens hautement protégés – de son célèbre Maison Reef et plus de 42 sites de plongée nommés environnants – cette île paradisiaque idyllique, située à 750 km à l'est de Bali, est facilement accessible via le vol privé du complexe. Pour accéder directement à la page de demande de réservation à Wakatobi Cliquez ici