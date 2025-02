Plongez à votre façon à Wakatobi

Novice, passionné ou fanatique ? Leader, suiveur ou soliste ? Quel que soit votre style de plongée sous-marine, vous êtes invités à plonger à votre guise au Wakatobi Dive Resort.

Plongeur appréciant la beauté de l'un des nombreux sites de plongée de Wakatobi, Treasure Chest.

Grâce à la combinaison d'un paysage sous-marin diversifié et d'une équipe de plongée experte et serviable, les clients ne sont jamais soumis à une expérience de plongée unique et peuvent créer des expériences sous-marines adaptées à leurs intérêts personnels. Cela peut signifier une excursion de plongée en apnée relaxante au large de la plage, une observation prolongée d'un sujet de photo préféré, une dérive sur une crête de corail ou une incursion nocturne dans un paysage qui prend une nouvelle personnalité sous le couvert de l'obscurité.

Voici quelques-unes des façons dont les invités de Wakatobi peuvent satisfaire leur envie de s'immerger.

À votre service

Guide de plongée de Wakatobi exerçant sa magie avec les invités sur leur photographie sous-marine.

L'équipe de plongée de Wakatobi est très fière de proposer des plongées de niveau concierge en offrant à chaque plongeur le niveau approprié de service personnalisé. Le personnel se fera un plaisir de gérer tous les détails de la configuration, du transfert et du stockage de l'équipement. Mais si vous préférez prendre en charge votre propre matériel, pas de problème.

Les guides fournissent des briefings approfondis avant la plongée et sont dans l'eau tout au long de chaque plongée pour montrer la voie, signaler des découvertes uniques, garder un œil vigilant et prêter assistance si nécessaire. Les novices en plongée apprécient l'assistance supplémentaire et l'attention personnelle que nos guides leur apportent. On fait confiance aux plongeurs les plus accomplis pour prendre en charge leur propre profil. Cela dit, beaucoup choisissent de rester à proximité des guides pour profiter de leur connaissance locale du site et de leur capacité presque étrange à repérer une vie marine insaisissable.

Faites-le à plusieurs niveaux

Les plongeurs de Wakatobi sont en mesure de profiter pleinement des profils de récifs et de murs à leur disposition pour tirer le meilleur parti de chaque plongée.

Les ordinateurs de plongée permettent de profiter de temps de plongée nettement plus longs sur des sites où l'on peut commencer plus profondément puis remonter lentement vers la surface au cours de la plongée. Peu d'endroits au monde sont aussi bien adaptés aux profils à plusieurs niveaux que Wakatobi. Les murs et les pentes abruptes que l'on trouve sur de nombreux sites s'élèvent à quelques mètres de la surface et plongent au-delà de la portée de la plongée récréative. Sur ces sites, les plongeurs équipés d'un ordinateur peuvent créer des profils qui s'étendent bien au-delà de l'heure et se terminent par un tour prolongé de la crête du récif.

Suivez le courant

Des plongeurs naviguent le long d'un tombant abrupt.

Wakatobi entretient des bouées d'amarrage pour éviter d'endommager les ancres, mais un certain nombre de profils de plongée préférés ne commencent et ne se terminent pas au même point et sont plutôt effectués sous forme de plongées dérivantes. Comme le sait toute personne ayant effectué une plongée dérivante correctement exécutée, cela peut être une expérience très enrichissante. Il n'est pas nécessaire de revenir au point de départ, de calculer les réserves d'air ou de nager à contre-courant ; il vous suffit de passer par-dessus bord et de suivre le récif.

Explorez depuis le rivage

Montez à bord de l'un des spacieux bateaux de plongée de Wakatobi ou montez à bord depuis l'extrémité de la jetée du complexe pour une plongée à House Reef, à vous de choisir.

Avec des départs de bateau le matin, en milieu de matinée et dans l'après-midi, les plongeurs de Wakatobi n'ont jamais besoin d'attendre longtemps pour leur prochaine excursion. Mais il n'est pas nécessaire de prendre le bateau pour profiter d'une plongée exceptionnelle.

Le récif de la station est connu comme l'un des meilleurs sites de plongée du monde. Vous pouvez découvrir cette bande sous-marine légendaire en pataugeant simplement depuis la plage ou en entrant par le bout de la jetée du complexe. Certaines des découvertes d'animaux sauvages les plus rares de la région ont été faites juste autour de la jetée, notamment des poissons-fantômes et des poissons-fantômes ornés, des poissons-scorpions à feuilles et des seiches juvéniles.

Deux plongeurs descendent le long du mur pour explorer le récif de la maison de Wakatobi.

Le récif maison de Wakatobi plaira à un large éventail de plongeurs. Les amateurs de longue distance pourront suivre les murs et les pentes pour découvrir le corail noir dans les profondeurs ; les photographes peuvent remplir les cartes mémoire de portraits macro ou profiter de la lumière ambiante pour créer de superbes panoramas grand angle. Les plongeurs débutants et occasionnels peuvent rester près de la crête du récif, où les couleurs sont à leur apogée, et où les observations telles que les poissons anémones et les stations de nettoyage sont fréquentes.

Pour une expérience à mi-chemin entre une plongée à terre et une plongée en bateau, les clients peuvent également faire appel aux services des bateaux-taxis de Wakatobi, qui vous transportent vers des zones plus éloignées du House Reef pour une dérive pittoresque le long du mur jusqu'à la jetée.

Abandonnez les chars

Le matin, l'après-midi et même le soir, la plongée en apnée sur les récifs peu profonds de Wakatobi peut offrir une opportunité presque infinie d'observer une variété de vie marine sans absorber d'azote supplémentaire.

Avec de nombreux récifs s'élevant à moins d'un mètre ou deux de la surface, Wakatobi est une destination de choix pour la plongée en apnée. La majorité des sites visités par les bateaux de plongée du complexe conviennent également aux plongeurs en apnée, qui sont toujours les bienvenus à bord et disposent d'un guide de plongée en apnée qui fournit un briefing complet avant de monter à bord. Il s'agit d'une option particulièrement intéressante pour les couples comprenant un plongeur et un plongeur en apnée, car ils peuvent partager plusieurs des mêmes expériences dans l'eau. Pour les plongeurs qui ne peuvent tout simplement pas passer suffisamment de temps dans l'eau, un tuba l'après-midi peut offrir une opportunité supplémentaire de garder la tête sous l'eau sans absorber d'azote supplémentaire.

Night Moves

Après la tombée de la nuit, les récifs de Wakatobi deviennent encore plus actifs à mesure que les animaux endormis ou cachés pendant la journée émergent pour se nourrir ou chasser. Les poulpes, les calmars et les anguilles sortent des crevasses cachées, les rascasses deviennent plus actives et les vers plats sortent des emprunts cachés.

Ceux qui découvrent la plongée de nuit peuvent commencer leurs immersions du soir juste après le coucher du soleil et dans des zones familières du House Reef. Cela permet de s'habituer à la lumière ambiante décroissante et de se familiariser avec l'environnement avant que l'obscurité totale ne s'installe. Des guides sont toujours disponibles pour éclairer le chemin, mais les plongeurs sont également invités à explorer le House Reef par eux-mêmes.

Des visages étranges dans le noir peuvent prendre de nombreuses formes, comme nous pouvons le voir ici avec ce banc de poissons-chats rayés.

Plusieurs fois par semaine, le complexe propose également des plongées nocturnes en bateau vers certains des sites les plus populaires de la région. Pour un aperçu encore plus révélateur de ce qui se trouve ci-dessous, les clients peuvent s'inscrire à une expérience Fluo-dive. Cela implique l'utilisation de lampes de plongée UV spéciales qui révèlent certains coraux et animaux dans des tons fluorescents lumineux, l'équivalent sous-marin d'une affiche à lumière noire.

Peu de centres de plongée peuvent en dire autant, mais Wakatobi est un centre de plongée entièrement fonctionnel et adapté aux recycleurs, avec oxygène, sorbant, bouteilles d'O2, Dil et sauvetage, ainsi que de l'hélium sur demande.

Quelle que soit la manière dont vous choisissez d'explorer les récifs de Wakatobi – peu profonds ou profonds, de jour comme de nuit, en restant sur place ou en dérivant le long du mur – la seule chose qui est sûre est que vous ne manquerez pas de choses à voir ou à faire. Et c'est peut-être l'une des nombreuses raisons pour lesquelles tant de clients reviennent pour en savoir plus.

Renseignez-vous sur un voyage à Wakatobi >ici ou contactez-les directement au bureau@wakatobi.com.