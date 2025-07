Végétariens de Wakatobi

Rencontrez certains des végétariens des récifs de Wakatobi qui optent pour un régime à base de plantes.

Le paysage sous-marin de Wakatobi peut sembler un environnement placide, mais en réalité, c'est un monde de poisson-manger-poisson où presque tout ce qui nage est à la fois un chasseur et un chassé. À tous ces carnivores et omnivores impitoyables se mêlent un nombre moindre de créatures qui ne s'attaquent pas à leurs voisins, mais satisfont plutôt leur appétit avec de la verdure aquatique d'un type ou d'un autre. Ces végétariens marins occupent une niche relativement petite mais d’une importance vitale dans l’environnement marin, car leurs habitudes de pâturage empêchent les algues de envahir les récifs et contribuent à maintenir les herbiers marins bien rangés et dynamiques. Ces mangeurs de plantes sont présents sur tous les sites de plongée autour du Wakatobi Resort, alors rencontrons certains des végétariens sous-marins les plus intéressants de la région.

Descendre ma pelouse

Demoiselle

Certains membres de la famille des demoiselles ne se contentent pas de brouter les récifs de Wakatobi, ils les cultivent également. Ces agraires aquatiques jalonneront une parcelle de corail et se mettront au travail pour créer leur parcelle d'algues personnelle. Pour ce faire, ils mordent à plusieurs reprises les tissus coralliens vivants pour créer des lésions squelettiques qui sont ensuite colonisées par des algues filamenteuses. Tout comme un banlieusard défendant son précieux coin de gazon, la demoiselle est très territoriale et peut devenir très agressive lorsqu'un intrus s'aventure dans la zone d'algues. Une fois qu’une demoiselle a établi un jardin, elle mène une vie solitaire près de chez elle, passant la plupart de ses journées sur un territoire d’un demi-mètre carré ou moins. À l’occasion, les demoiselles feront des incursions dans le monde entier. Les déplacements rapides à quelques mètres de la maison sont généralement effectués pour prendre un repas rapide loin du jardin, tandis que les absences plus longues ne se produisent que lorsqu'il est temps de s'accoupler ou de trouver un site de culture plus prometteur. Les habitudes de pincement des polypes des demoiselles causent en fait des dommages aux coraux. Mais lorsque l'écosystème est en équilibre, de nombreux prédateurs tels que les poissons-lézards, les petits carangues, les gaterins et les poissons-grenouilles se nourrissent de poissons-demoiselles et contrôlent les populations. Une raison de plus pour laquelle il est important de protéger les récifs et de maintenir les zones marines interdites qui garantissent l’ordre naturel.

Attention à ce lièvre

Poisson Lapin

Il n’est pas difficile de comprendre d’où le poisson-lapin tire son nom. La combinaison d'un museau allongé, de grands yeux et d'une petite bouche remplie de dents délicates évoque une certaine ressemblance avec les mammifères à longues oreilles des champs et des forêts. Comme leur homonyme terrestre, les poissons-lapins émergent des coins abrités lorsque le soleil se lève et passent leurs journées à brouter placidement les algues variées qui prospèrent dans les baies peu profondes et les formations coralliennes. Il existe 29 espèces connues de poissons-lapins trouvés dans les eaux autour de Wakatobi, et certaines peuvent atteindre une longueur d'un demi-mètre. La plupart préfèrent la coloration olive ou brune, avec des marques jaunes, noires et blanches sur le corps et la queue. Certaines espèces ont des rayures noires qui s'étendent en diagonale de la bouche jusqu'au sommet de la tête et couvrent les yeux. Ceux-ci sont connus sous le nom de poisson-lapin à face de renard. Les jeunes traînent souvent en bancs, mais à mesure qu'ils grandissent, les poissons-lapins se mettent en couple et sont censés s'accoupler pour la vie. Bien qu’apparemment vulnérables aux prédateurs lorsqu’ils broutent, les poissons-lapins ont quelques astuces pour survivre. La première ligne de défense est leur capacité à changer rapidement de couleur, transformant leurs marques et rayures vives en un motif de taches ternes qui ressemble à un camouflage militaire. Les poissons-lapins adoptent ce schéma pour se fondre dans leur environnement lorsqu'ils sont menacés ou lorsqu'ils dorment la nuit. Si se cacher ne fonctionne pas, le véritable moyen de dissuasion est une ligne de flèches venimeuses ressemblant à une colonne vertébrale. ailettes qui peut être augmenté pour décourager les attaques. Les poissons-lapins ne sont pas agressifs par nature, mais ils donneront un coup venimeux à un assaillant si nécessaire.

Une observation de célébrité

Poisson-chirurgien à palette (Paracanthurus hepatus)

Vous en saurez un quand vous le verrez. La queue jaune et le pectoral à pointe jaune ailettes; la petite bouche boudeuse ; le corps bicolore bleu et indigo. Vous avez trouvé Dory. Paracanthurus hepatus pour être plus précis, bien que ce membre de la famille des poissons chirurgiens ait suffisamment de noms communs pour donner à quiconque une perte de mémoire. Tenez-vous-en à la soie bleue royale pour éviter toute confusion avec le cousin des Caraïbes entièrement bleu, qui n'a pas la coloration supplémentaire requise pour gagner la référence royale. Ces poissons sont sociaux et peuvent souvent être trouvés en paires ou en groupes pouvant inclure d'autres espèces de poissons chirurgiens. Les poissons plus jeunes sont encore plus susceptibles de se déplacer en bancs lorsqu’ils parcourent la colonne d’eau à la recherche de plancton. Ne vous attendez pas à voir un bébé Dory, car les juvéniles sont en réalité jaune vif avec des taches bleues. À mesure qu’ils mûrissent et adoptent leurs couleurs caractéristiques, les poissons bleus royaux acquièrent également un goût pour les algues et deviennent un membre important de l’équipe de nettoyage des récifs. Comme les autres poissons-chirurgiens, ils arborent des épines pointues comme des rasoirs et des pointes empoisonnées qui donnent aux prédateurs potentiels une raison de faire une pause. Si cela ne fonctionne pas, le royal peut faire le mort en s'allongeant sur le côté et en restant immobile jusqu'à ce que la menace passe. Si vous êtes chanceux, vous verrez peut-être deux mâles s'engager dans un combat à l'épée sous-marin, utilisant leurs épines caudales pour régler des conflits territoriaux.

Tailler l'herbe

Tortue de mer verte grignotant de l'herbe à tortue dans les bas-fonds de Wakatobi.

Les tortues vertes sont un site familier sur les récifs de Wakatobi, et vous rencontrerez souvent des jeunes dans les herbiers proches de la plage. Les juvéniles passent leurs premiers mois à grignoter des éponges, des crabes et des vers, mais à mesure qu’ils grandissent, ils se tournent vers les algues et les herbiers marins. Aventurez-vous dans la prairie d'herbes marines et vous verrez peut-être une tortue verte grignoter la végétation. Et c'est une bonne chose, car leur pâturage est un bénéfice plutôt qu'une menace pour les plantes. Les tortues ne se contentent pas d'attraper une bouchée d'herbe, elles se concentrent sur les parties médianes des pales, les plus jeunes et les plus nutritives, tandis que les parties supérieures plus vieilles et moins nutritives sont mordues et laissées flotter librement et s'éloigner. Cette culture rapprochée favorise une nouvelle croissance. Des études montrent que lorsque les tortues broutent, elles créent une augmentation marquée de la productivité et de la teneur en éléments nutritifs des herbiers. Sans tortues, les herbiers souffriraient. Les plantes envahiraient et rempliraient le fond marin de matériaux en décomposition qui empêcheraient les nutriments d’atteindre les racines et favoriseraient la croissance de moisissures visqueuses.

Épargner pour une journée ensoleillée

Nudibranche à énergie solaire, famille des Aeolidiidae

Tout est dans le nom. Les limaces de mer suceuses de sève utilisent leurs dents spécialisées pour aspirer littéralement le jus des algues. La plupart du temps, ils se contentent de digérer le contenu cellulaire de leur fourrage, mais ils possèdent également une capacité unique dans le règne animal. Certains membres sans coquille de la famille des sacoglossa ont la capacité de transférer les chloroplastes vivants des algues dans leur propre corps et de maintenir ces composés photosynthétiques en vie pendant des semaines, voire des mois. Ces limaces ont la capacité d’activer les chloroplastes stockés et de se nourrir littéralement de la lumière du soleil. Les espèces capables de cet exploit ont souvent aile-des appendices semblables à ceux qui s'ouvrent pour recueillir plus de lumière solaire lorsqu'ils sont en mode énergie solaire. Les scientifiques se demandent encore comment cette limace d’apparence simple peut effectuer le transfert génétique complexe connu sous le nom de kleptoplastie. Ce qu’ils savent, c’est que les limaces préfèrent continuer à sucer les algues et ne reviennent à la photosynthèse que lorsque les autres sources de nourriture se tarissent. Comme on peut s'y attendre de la part d'un animal qui aime prendre un bain de soleil occasionnel, les limaces suceuses de sève se trouvent généralement dans des eaux relativement peu profondes.

Un personnage de poisson

Blennie étoilée (Salarias ramosus)

Si le Dr Seuss avait été plongeur, il aurait adoré la blennie étoilée. Si vous trouvez ces petits personnages colorés perchés sur un corail ou un affleurement rocheux sur un site de plongée de Wakatobi, vous comprendrez pourquoi. Les taches, les tiges en forme d'antenne qui s'élèvent au-dessus du front, les yeux expressifs et saillants sont autant de caractéristiques qu'un dessinateur apprécierait. Ajoutez à cela l’attitude apparemment perplexe qui se crée lorsque ce petit poisson pose avec la bouche grande ouverte, et vous obtenez un sujet qui mérite d’être observé. Et il y a de fortes chances que la blennie étoilée regarde en arrière, ses yeux bougeant indépendamment tout en scrutant le récif. Ces poissons restent parfois immobiles pendant de longues périodes, se tenant à proximité d’une sorte de couverture protectrice. Puis, tout d’un coup, ils peuvent commencer à s’agiter comme un enfant d’âge préscolaire après une overdose de sucre. Ce comportement de type ADD est caractéristique d'un certain nombre de blennies, mais l'étoile est l'une des plus agréables à observer, car elle peut également subir une série remarquable de changements de couleurs et de motifs. À l'heure du repas, la blennie étoilée utilise ses dents en forme de peigne pour gratter les morceaux d'algues des rochers et des coraux. Ce mode d’alimentation lui a valu le surnom de blennie étoilée des tondeuses à gazon.

Ces végétariens ne sont que quelques-unes des créatures uniques et intrigantes que vous découvrirez sur les récifs de Wakatobi. De nombreuses autres histoires fascinantes vous attendent et nous espérons que vous aurez l'occasion de rencontrer certains de nos végétariens par vous-même dans un avenir proche.

