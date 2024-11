La petite ville de Dauin, sur l'île de Negros dans la région des Visayas aux Philippines, est connue depuis longtemps comme la Mecque de l'observation des créatures et de la plongée dans la boue, mais ce qui surprend de nombreux plongeurs visitant Dauin, c'est le nombre de créatures beaucoup plus grandes qui font de ce havre de macro leur maison.

Tandis que les photographes passionnés parcourent les récifs et les zones sablonneuses à la recherche de minuscules espèces rares, les tortues vertes (Chelonia mydas) broutent joyeusement les herbiers marins abondants à quelques pas. Avec des adultes pesant entre 240 et 420 kg (110 à 190 livres), elles sont certainement difficiles à manquer !

L'observation des tortues sur l'île voisine d'Apo, un sanctuaire marin protégé au niveau national, est une activité écotouristique populaire auprès des plongeurs et des amateurs de plongée. Certaines tortues sont tellement habituées aux nageurs et aux plongeurs qu'elles semblent complètement indifférentes à leur présence. Des études menées en 2016 par le Large Marine Vertebrates Institute of the Philippines (LAMAVE) ont révélé une population saine de tortues vertes et une tribu importante de tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata), une espèce en voie de disparition critique.

La vie pas si macro de Dauin 4

Inspiré par le travail de LAMAVE et avec le soutien des membres de la Negros Oriental Dive Association (NOrDA) tels que AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts et Sea Explorers Dauin, un projet a été lancé cette année pour étudier les 13 km de côte de Dauin afin d'en savoir plus sur la population locale de tortues.

Financé par une subvention communautaire de PADI Aware et dirigé par le complexe hôtelier 5 étoiles PADI Mike's Dauin Beach Resort, le projet Pawikan (« tortue de mer » en philippin) compile un catalogue de tortues, comme un album de fin d'études secondaires, qui permet d'identifier les individus. Grâce aux photos envoyées par les plongeurs et les guides locaux, ainsi qu'à de nombreuses enquêtes dédiées, la vie non signalée des tortues de Dauin commence à être révélée.

Les « visages » des tortues sont couverts d’écailles, appelées scutelles, et les motifs qu’elles forment ne sont pas seulement uniques à chaque tortue, mais restent les mêmes pendant plusieurs décennies, tout comme nos propres empreintes digitales. Cette méthode d’identification non invasive s’avère efficace pour suivre de nombreuses autres espèces marines, telles que les requins-baleines et les raies manta, sans avoir recours à des procédures de marquage avec remise à l’eau ou à des technologies de suivi par satellite coûteuses. L’utilisation d’un logiciel de recherche de motifs facilite également l’identification si la tortue n’est pas immédiatement évidente à partir des photos du catalogue. Toutes les données collectées alimenteront le catalogue national des tortues organisé par LAMAVE, ce qui permettra de mettre en commun les données d’observation avec celles d’autres pays, contribuant ainsi à dresser un tableau des schémas de migration sur de vastes distances.

La vie pas si macro de Dauin 5

Grâce à la page des médias sociaux du projet, tout le monde peut soumettre des images ou des vidéos de tortues rencontrées à Dauin et obtenir une réponse rapide de l'équipe quant à la personne avec laquelle il vient de passer du temps dans l'océan. Si, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises, la tortue ne figure pas dans les archives, le plongeur chanceux peut alors donner un nom à sa nouvelle découverte (bienvenue Otis et Alice !)

Connaître les différentes tortues permet de cartographier leur population, de surveiller leur santé et d’observer leurs comportements. Il est peut-être surprenant d’apprendre, par exemple, que pour un animal qui migre sur des centaines, voire des milliers de kilomètres jusqu’à ses plages de reproduction et de nidification, les tortues vertes aiment rester dans un endroit bien défini pendant des mois, voire des années, sans jamais être vues en train de se mélanger avec leurs voisines situées à quelques centaines de mètres seulement.

Cela facilite légèrement l'identification, car le nombre de tortues répertoriées à ce jour se compte déjà par centaines. Cela permet également de savoir où se trouvent les concentrations stables de tortues, ce qui aide à éclairer la planification environnementale locale et à orienter les plongeurs avec tuba, en apnée et sous-marins vers les meilleurs endroits pour passer du temps avec ces gentils géants.

La vie pas si macro de Dauin 6

Leur personnalité devient également évidente au fur et à mesure que vous les rencontrez. Certains des plus grands adultes sont plutôt détendus, ce qui permet des approches rapprochées et, dans un cas, la possibilité de retirer un petit hameçon de pêche encastré dans leur nageoire. D'autres s'enfuient dès qu'ils vous voient, et ils sont assez rapides, même lorsque vous avez un mini-DPV pour essayer de les suivre !

Le projet Pawikan suscite déjà l'intérêt des chercheurs pour en savoir plus sur les populations de tortues dans d'autres régions des Philippines. Zamboangita, la ville voisine de Dauin, a observé des tortues en train de pondre sur l'île de la Tortue, une espèce rare sur cette partie de la côte, et le site de plongée voisin de Moalboal se lance dans son propre projet de science citoyenne sur les tortues. Plus nous en saurons sur les endroits où ces espèces de tortues se reposent, se nourrissent et nichent, plus nous pourrons protéger leurs habitats et continuer à profiter de rencontres magiques avec ces créatures bien-aimées.

La bonne nouvelle pour tous ceux qui plongent Dauin Les tortues sont là 365 jours par an et ne semblent pas avoir de saisonnalité. Ainsi, dans les rares cas où vous ne parvenez pas à trouver la créature spéciale que vous espériez voir, vous pouvez compter sur une ou plusieurs de ces tortues locales pour faire une apparition – même si vous ne pourrez peut-être pas les cadrer avec votre objectif macro !

Centre de plongée Silver Reef

Récif d'argent propose des services de voituriers photographes assurés par des spécialistes qui connaissent bien l'équipement photo et son utilisation avant et pendant les plongées. L'objectif est de faire surface ensemble, en utilisant parfois des scooters sous-marins comme un service de taxi « à emporter » pour les photographes confrontés aux courants et autres défis.

Centre de plongée AivyMaes

Centre de plongée AivyMaes est idéalement situé au cœur du front de mer de Dauin avec un accès direct aux trois meilleurs sites de plongée de Dauin, régulièrement classés parmi les dix meilleurs sites de plongée dans la boue au monde. Nos observateurs formés professionnellement vous aideront à trouver la photo macro ou grand angle parfaite. Avec l'île d'Apo à seulement 35 minutes en bateau, nous offrons une expérience de plongée de classe mondiale.

Explorateurs de la mer

Fondé en 1989, Sea Explorers est un centre de plongée pionnier dans les Visayas. Nous proposons des plongées de classe mondiale avec des seiches flamboyantes, des poulpes imitateurs, des rascasses d'Ambon et les insaisissables requins-renards à Malapascua. Explorez Dauin et Sipalay pour découvrir une vie marine encore plus incroyable. Nos Divemasters philippins expérimentés assurent des plongées mémorables. Découvrez les Philippines - Plongez avec le sourire.

Centre de plongée Azure

VOTRE Azure Dive Resort La vision de l'hôtel est de fournir un service de classe mondiale et, en fin de compte, d'atteindre l'excellence dans le secteur de la plongée. Azure est la quintessence de l'esprit philippin : chaleureux comme les eaux bleues accueillantes de sa plage privée, gracieux comme les feuilles de palmier qui se plient dans la brise. Le complexe est un témoignage vivant du dévouement de Dauin en tant que destination qui saura combler les plongées de rêve.

Mike's Beach Resort