La nouvelle génération de carnet de plongée en ligne

Alors que certaines personnes se contentent encore de sortir le bon vieux journal de bord papier et de s'asseoir après la plongée pour noter les détails de leur dernière plongée, de plus en plus de plongeurs se tournent vers des méthodes plus avancées et plus interactives pour conserver une trace de leurs plongées - et le nouveau journal de plongée en ligne de Divelogs.com dispose d'une multitude de fonctionnalités innovantes.

La version 3 du journal de plongée en ligne est entièrement intégrée dans une vaste base de données cartographique mondiale des lieux de plongée et permet à l'utilisateur de suivre facilement son équipement, ses plongées et ses voyages. Et comme tout cela est basé en ligne, vous pouvez accéder à vos données depuis n'importe où dans le monde en vous connectant simplement.

Au cœur de ce produit facile à utiliser, conçu pour fonctionner sur les smartphones et les grands ordinateurs de bureau, se trouve un journal de plongée avancé et entièrement modifiable basé sur une grille, qui a été conçu dès le départ pour vous faire gagner du temps et des efforts, et rendre votre saisie de données plus efficace. Il intègre un filtrage personnalisé de qualité supérieure et une édition par copier-coller sur plusieurs plongées en même temps, tout comme Excel.

Le carnet de plongée est bien plus qu'un simple enregistrement de vos plongées. Il regorge de fonctionnalités innovantes, comme la possibilité de rechercher un site de plongée dans la vaste bibliothèque de sites, d'accéder à la base de données premium Fish ID de DiveLogs ou de gérer votre équipement utilisé.

Le journal de plongée en ligne a la capacité d'importer à partir de plusieurs formats de fichiers et applications différents, et vous pouvez exporter toutes vos données au format de fichier UDDF standard.

Édition de grille, un peu comme Excel

Mike Fenney, de DiveLogs, a déclaré : « Nous consacrons tellement de temps, d’argent et d’efforts à la plongée ! Un journal de plongée en ligne est une véritable opportunité d’aller au-delà des bases telles que le moment, le lieu et ce que j’ai fait lors de mes plongées. Il doit être plus qu’un simple enregistrement : il doit nous aider à revivre ces plongées dans nos mémoires, à voir les grandes tendances dans la façon dont nous pouvons (et avons fait !) nous améliorer, et à avoir une idée de la part de cette grande planète bleue que nous avons explorée. Et il doit être facile et rapide à utiliser.

« Cela a toujours été l’objectif derrière journaux de plongée.com. La grande planète bleue que nous avons réalisée il y a de nombreuses années avec nos magnifiques tuiles de carte de base (voir cela fonctionner sur un moniteur à grande échelle est spécial). Rapide et facile à utiliser, la version 3 est arrivée avec le premier journal de plongée en grille entièrement modifiable en ligne au monde qui se comporte comme Excel.

« Désormais, les dernières fonctionnalités de la version 3.1 de notre journal de plongée en ligne se concentrent sur les deux autres : les souvenirs (voir les photos et vidéos intégrées à vos plongées) et les tendances générales avec le nouveau module d'analyse (de tous les graphiques que nous avons créés lors du test du module d'analyse, c'est la possibilité de voir la relation entre le taux de SAC et le poids transporté qui a mis en évidence le niveau d'informations disponibles). »

Vos données sont stockées et sauvegardées en toute sécurité sur le serveur dédié de DiveLogs dans un centre de données au Royaume-Uni. Étant respectueuse de l'environnement, cette installation utilise 100 % d'énergie renouvelable.

Le journal de plongée en ligne standard est riche en fonctionnalités, sans limite sur le nombre de plongées enregistrées, mais des fonctionnalités premium sont disponibles - telles que l'accès à la base de données Fish ID (comme mentionné ci-dessus) et des outils avancés d'édition de photos - pour un abonnement annuel qui coûte 20 £ (ou un montant équivalent si disponible dans votre devise locale).

Vous pouvez accéder à toutes sortes de données analytiques, y compris la consommation de gaz, la profondeur maximale, le taux SAC, etc.

Redéfinition du carnet de plongée

Au cœur de la version 3 se trouve le journal de plongée en ligne lui-même, qui est conservé dans une grille avancée avec de nombreuses façons d'effectuer une édition et une importation rapides des plongées, et comprend des graphiques de profil interactifs, ainsi qu'une intégration étroite avec votre liste d'équipement et la carte de base, pour vous donner une multitude d'informations sur le kit que vous avez utilisé et où vous avez plongé - le tout à portée de main.

Vous pouvez ajouter, importer et supprimer des plongées dans le journal de bord en ligne, importer vos profils d'ordinateur de plongée, ajouter des commentaires, des photographies et des vidéos, afficher des alertes et des changements de gaz, gérer vos compagnons de journal de plongée, modifier l'équipement de plongée que vous avez utilisé lors des plongées et lier le tout à la base de données du site de plongée.

Vous pouvez facilement gérer vos photos et vidéos dans DiveLogs

Connaissez votre équipement

Vous ne vous souvenez plus de l'équipement que vous avez utilisé lors de votre dernière plongée ? Vous avez du mal à vous rappeler des poids dont vous aviez besoin ? Une grille d'équipement distincte contient tout votre propre équipement de plongée et tous les articles de location, vous permettant de créer des groupes d'équipement, d'ajouter et de modifier vos listes d'équipement de plongée et d'afficher l'historique d'utilisation de votre équipement.

Vous pouvez accéder à la base de données d'identification des poissons et savoir où des espèces particulières ont été aperçues

Explorez notre monde aquatique

L'une des caractéristiques principales de la version 3 du carnet de plongée en ligne est la base de données cartographique mondiale magnifiquement conçue et très interactive. Elle s'intègre parfaitement au carnet de plongée, ajoutant une toute nouvelle dimension lorsque vous vous référez à vos plongées passées. Cependant, c'est bien plus qu'un simple moyen de marquer les endroits où vous avez plongé. C'est également une ressource importante et croissante qui peut vous aider à trouver votre prochain endroit où plonger. Vous pouvez également aider les autres utilisateurs du carnet de plongée en laissant des avis, afin qu'ils puissent décider si ce site de plongée particulier leur convient.