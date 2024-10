Récif de poulet de Raja Ampat

Le site est doté d'un fond sablonneux parsemé d'une impressionnante variété de coraux mous et durs. Au fur et à mesure que vous descendez, la pente du récif offre un mélange dynamique d'espèces de coraux, offrant un abri à d'innombrables formes de vie marine. Le tombant un peu plus loin de la pente ajoute de la profondeur et de la dimension à ce havre sous-marin, donnant l'impression d'explorer une forêt aquatique.

À propos Plongée Aventure Meridian:

Situé dans le magnifique Raja Ampat, L'Indonésie, Plongée Aventure Meridian est un éco-centre de villégiature 5 étoiles PADI et fier lauréat du prestigieux prix PADI Green Star. plongée sous-marine services, réputés pour leur professionnalisme et leur qualité, sont devenus synonymes du PADI et Meridian Adventure noms, garantissant une expérience de plongée confiante et agréable pour tous.