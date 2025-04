Pépinière de prairies sous-marines de l'île Maurice

Le Four Seasons Resort Mauritius à Anahita est un pionnier de la conservation marine avec une pépinière d'herbiers marins

Four Seasons Resort Mauritius à Anahita annonce qu'il sera le premier complexe hôtelier de l'océan Indien à développer une pépinière d'herbiers marins dans son barachois, un plan d'eau salée d'un mètre de profondeur (40 pouces) à proximité des restaurants, qui abrite actuellement plus de 200 poissons herbivores et omnivores. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Restauration des écosystèmes de carbone bleu », actuellement mené par l'Agence. Fondation Odysseo, une fiducie locale développant des projets de conservation marine à l'île Maurice.

Le projet fait partie du Fonds Business Biodiversité Océan Indien (FBBOI) sous le Programme Varuna, implementé par Savoir-faire France et financé par le gouvernement français à travers l'Agence Française du Développement (AFD), et en partenariat avec Association pour le développement durable, Fondation Attitude, et la Fondation Solidarité Eclosia – des organisations qui mènent des projets de conservation dans l’océan Indien et dans le monde.

Rick-Ernest Bonnier, responsable environnement océanique du complexe, explique : « La pépinière d'herbiers marins est un projet pilote visant à restaurer les herbiers marins de la zone marine autour du complexe. Des plants et des graines seront récoltés dans la nature et utilisés pour créer une pépinière d'herbiers marins dans le barachois du complexe.

Les graines germeront dans un laboratoire Odysseo, puis les jeunes plants seront transplantés au barachois du complexe hôtelier jusqu'à maturité. Nous espérons produire des herbiers marins sains qui pourront servir à la restauration des herbiers marins, créant ainsi un habitat sain pour la vie marine, comme les poissons, les tortues, les hippocampes, les raies et bien d'autres.

Pépinière d'herbiers marins de l'île Maurice 4

Suite à des études approfondies sur la qualité de l'eau et des sédiments du barachois de la station, les données ont montré que la station dispose d'un environnement favorable à certaines espèces d'herbiers marins tels que Syringodium isoetifolium et Halodule uninervis.

Bernardo Nascimento, directeur de la Fondation Odysseo, conservateur et responsable pédagogique, déclare : « C'est un immense plaisir d'avoir Four Seasons comme partenaire pour ce projet, notamment pour la création d'une pépinière d'herbiers marins. À notre connaissance, ce sera la première fois qu'une pépinière d'herbiers marins sera créée dans l'océan Indien, marquant ainsi une avancée significative dans la restauration des herbiers marins. »

Ces écosystèmes fournissent des services essentiels à l’humanité car ils constituent des puits de carbone très efficaces, cruciaux dans la lutte contre le réchauffement climatique ; ils servent d’importantes nurseries de poissons, dont la perte menacerait de nombreuses espèces qui sont des sources de nourriture vitales pour la vie marine et les nations insulaires, comme l’île Maurice.

Dans le cas de la pépinière créée au Four Seasons, une équipe de chercheurs et de biologistes marins collectera des graines sauvages pour les envoyer au laboratoire d'Odysseo. Les graines bénéficieront ensuite de paramètres physiques optimaux, tels que la lumière, la salinité, les sédiments et la température, pour germer. Une fois les herbiers suffisamment vigoureux, ils seront déplacés et plantés dans le barachois du complexe.

Pépinière d'herbiers marins de l'île Maurice 5

« L'écosystème du carbone bleu, qui comprend des habitats côtiers tels que les mangroves et les herbiers marins, joue un rôle crucial dans l'atténuation du changement climatique », explique Shane Sunassee, chef de projet. « Les herbiers marins peuvent non seulement capturer et stocker le carbone, mais ils fournissent également des services essentiels tels que la protection du littoral, l'amélioration de la qualité de l'eau, le soutien de la biodiversité et la pérennité des économies locales. Pour préserver ces écosystèmes précieux, il est essentiel de privilégier les efforts de conservation, les pratiques de gestion durable et la restauration des habitats dégradés, afin de garantir que ces ressources naturelles continuent d'atténuer le changement climatique et d'offrir de nombreux avantages écologiques et économiques. »

Martin Dell, directeur général, déclare : « Nous sommes extrêmement fiers non seulement de pouvoir participer à un projet comme celui-ci, mais aussi d'être des pionniers dans le domaine de la conservation marine à l'île Maurice. Nous contribuons à une solution à long terme pour valoriser la biodiversité marine autour du complexe.

Nos visiteurs pourront observer les scientifiques à l'œuvre pendant le processus de transplantation et découvrir la vie marine colorée et dynamique de l'océan Indien en faisant de la plongée avec tuba au-dessus des herbiers. Les herbiers marins pourraient augmenter vos chances d'observer des tortues, des poissons, des raies et nos célèbres hippocampes, car ils y trouvent un habitat sain. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, Rick proposera des visites guidées du Barachois et expliquera les fondements scientifiques du projet ainsi que les bienfaits des herbiers marins pour nos océans.

Pépinière d'herbiers marins de l'île Maurice 6

Le projet Seagrass Nursery est l'une des nombreuses façons dont les clients du Four Seasons peuvent s'impliquer dans l'environnement local du complexe. Fort de huit années d'expérience et de passion pour la conservation sur place, Rick s'investit pleinement dans son travail. Les clients sont invités à participer à ses randonnées nature au sein du complexe, où il leur offre des informations sur la faune et la flore, tout en identifiant les chants d'oiseaux et les espèces de fleurs. Autre activité phare : la plongée avec tuba avec les hippocampes. Rick emmène les plongeurs dans le lagon, entouré de mangroves, à la recherche de ces créatures rares, minuscules et pourtant magnifiques. Ces initiatives de conservation illustrent l'engagement du complexe à avoir un impact positif sur l'environnement et la communauté locale.