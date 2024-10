Type de site : pente de récif pittoresque

Profondeur : 5m à 20m

Lieu : Détroit de Dampier, Raja Ampat, Indonésie

Chicken Reef est l'un des sites de plongée les plus spectaculaires de Raja Ampat, offrant une expérience fascinante aux plongeurs de tous niveaux. Situé dans les eaux riches en biodiversité de cet archipel indonésien, Chicken Reef captive les plongeurs avec ses paysages sous-marins époustouflants, sa vie marine vibrante et son atmosphère tranquille. Il s'agit d'un site de pente récifale qui commence à une profondeur de 5 mètres et descend progressivement jusqu'à une profondeur de 20 mètres, ce qui le rend idéal pour les plongeurs débutants et avancés.

Le site est doté d'un fond sablonneux parsemé d'une impressionnante variété de coraux mous et durs. Au fur et à mesure que vous descendez, la pente du récif offre un mélange dynamique d'espèces de coraux, offrant un abri à d'innombrables formes de vie marine. Le tombant un peu plus loin de la pente ajoute de la profondeur et de la dimension à ce havre sous-marin, donnant l'impression d'explorer une forêt aquatique.

Guide local des sites de plongée de Raja Ampat Chicken Reef 3

La croissance saine des coraux s'étend sur 20 mètres le long du récif, créant un paysage coloré abritant de nombreux poissons et invertébrés vivant dans le récif. Que vous admiriez la beauté des coraux mous délicats ou les structures robustes des formations de coraux durs, Chicken Reef est un festin visuel.

Chicken Reef est particulièrement célèbre pour ses grands bancs de poissons, que l'on voit souvent sillonner les coraux. Les anguilles de jardin peuplent le fond sablonneux, leurs corps élancés se balançant au gré du courant. Les plongeurs sont souvent accueillis par de grands bancs de vivaneaux noirs, de fusiliers et de poissons-papillons nageant gracieusement au-dessus du récif. Ces petits poissons, à leur tour, attirent les prédateurs, faisant du site un endroit passionnant pour observer des espèces marines de plus grande taille.

Les barracudas sont un spectacle fréquent à Chicken Reef, glissant dans l'eau à la recherche de proies. Les requins à pointes blanches et à pointes noires peuvent également être aperçus en train de patrouiller le récif, ajoutant du piquant à chaque plongée. De plus, les carangues sont souvent aperçues en train de chasser dans la région, leurs corps élégants fendant l'eau avec précision.

Guide local des sites de plongée de Raja Ampat Chicken Reef 4

Les points forts de la biodiversité marine

Chicken Reef est un refuge pour des créatures marines plus insaisissables et uniques en leur genre, en plus des bancs de poissons et des prédateurs. Les plongeurs peuvent y rencontrer les espèces suivantes :

Requins Wobbegong : Ces requins inhabituels au corps plat se fondent parfaitement dans le récif grâce à leurs motifs de camouflage complexes, ce qui rend les observations particulièrement excitantes.

Poisson-pipe : Avec leur corps mince et allongé, les poissons-pipes sont souvent cachés parmi les branches de corail, offrant une délicieuse surprise aux plongeurs aux yeux perçants.

Anguilles et gaterins : diverses espèces d'anguilles, dont des murènes et des anguilles de jardin, surgissent des crevasses du corail. Les gaterins, avec leurs lèvres caractéristiques et leurs motifs audacieux, sont également un spectacle courant.

Hippocampe pygmée : ces minuscules hippocampes bien camouflés sont une découverte rare, mais les plongeurs chanceux, patients et attentifs aux détails, peuvent les repérer.

Vers plats et nudibranches : Chicken Reef est un haut lieu pour les amateurs de macro, avec une gamme éblouissante de vers plats colorés, de nudibranches et d'autres petites créatures cachées parmi les coraux.

Crevettes-mantes et crabes : Les crevettes-mantes, connues pour leurs couleurs vives et leurs pinces puissantes, sont fréquemment trouvées dans la région, ainsi que diverses espèces de crabes qui se déplacent sur le fond sablonneux.

Poissons-scorpions : Ces maîtres du déguisement guettent sur le récif, camouflés dans le corail et le sable, ce qui en fait une découverte difficile mais enrichissante.

Avec ses faibles profondeurs, sa biodiversité époustouflante et ses courants doux, Chicken Reef est un site de plongée idéal pour les plongeurs de tous niveaux. Les débutants apprécieront les conditions calmes et la vie marine colorée près de la surface, tandis que les plongeurs expérimentés pourront explorer des zones plus profondes et profiter du frisson de rencontrer des prédateurs plus gros.

Que vous soyez captivé par la vue des poissons-papillons gracieux ou émerveillé par le mouvement furtif d'un requin à pointe blanche, Chicken Reef vous offre une aventure sous-marine inoubliable. Sa riche biodiversité et ses paysages coralliens vibrants en font un site de plongée incontournable au cœur de Raja Ampat, une région réputée pour abriter la plus grande biodiversité marine de la planète.

Plongez dans les merveilles de Chicken Reef, où chaque descente offre une découverte, et l'incroyable variété de vie sous les vagues vous laissera bouche bée.

À propos de Meridian Adventure Dive Resort :

Situé dans la magnifique région de Raja Ampat, en Indonésie, Meridian Adventure Dive est un complexe écologique PADI 5 étoiles. Visitez notre site Web : https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=diveallyeararound&utm_id=scubadivermag