Plongez à Raja Ampat avec Meridian Adventure Dive

PLONGEZ À RAJA AMPAT – ÉCONOMISEZ AVEC NOS OFFRES SPÉCIALES EXCLUSIVES !

Embarquez pour un voyage dans l'un des royaumes sous-marins les plus extraordinaires du monde avec nos forfaits de plongée flexibles, conçus pour s'adapter parfaitement à votre emploi du temps. Que vous prévoyiez une escapade rapide ou une aventure prolongée, nos offres vous permettent de vous immerger pleinement dans les merveilles de Raja Ampat sans date d'arrivée ou de départ fixe. Imaginez-vous dériver à travers un kaléidoscope de coraux vibrants et de vie marine ludique, votre seule préoccupation étant de savoir quelle plongée explorer ensuite.

Forfaits de plongée :

6 nuits / 7 jours + 10 plongées = 2098 $ par personne partageant Comprend 1 nuit gratuite

7 nuits / 8 jours + 12 plongées = 2273 $ par personne partageant Comprend 1 nuit et 2 plongées gratuites

8 nuits / 9 jours + 14 plongées = 2449 $ par personne partageant Comprend 1 nuit et 4 plongées gratuites

9 nuits / 10 jours + 16 plongées = 2693 $ par personne partageant Comprend 2 nuits et 2 plongées gratuites

10 nuits / 11 jours + 18 plongées = 3112 $ par personne partageant Comprend 2 nuits et 4 plongées gratuites

INCLUS DANS LE SET

Dès votre arrivée sur nos plages baignées de soleil, une boisson de bienvenue fraîche et rafraîchissante vous attend, donnant le ton à l'expérience tranquille et luxueuse qui vous attend. Votre séjour se déroulera dans un chambre de style boutique de 15 m² climatisée, offrant confort et intimité avec lits jumeaux doubles ou simples et une salle de bains privative avec articles de toilette et serviettes. Après une longue journée d'exploration de l'océan, retirez-vous dans votre espace confortable, doté d'une connexion Wi-Fi gratuite, afin de pouvoir partager vos aventures avec vos proches.

À chaque plongée, vous serez équipé d'un équipement haut de gamme Équipement de plongée, et nos guides expérimentés vous accompagneront sur les sites de plongée légendaires de Raja Ampat. Entre les plongées, profitez de fruits frais et de serviettes de plage à bord de nos bateaux de plongée, et laissez notre équipe capturer chaque moment à couper le souffle avec Images GoPro de vos escapades sous-marines.

Exclusions :

Transferts (Sorong et Waisai) : env. 55 $ par personne

Permis du parc marin de Raja Ampat : IDR 1,000,000 par personne (paiement en espèces sur place)

(paiement en espèces sur place) Repas (déjeuner et dîner) – Demi-pension/pension complète disponible pour les groupes de 8 personnes ou plus

Boissons alcoolisées et non alcoolisées

Ordinateurs de plongée et torches

Assurance vols, voyages et plongée

CONTACTEZ-NOUS

+62 951 317 6120

Quelle est l'application : +62 822 4854 0774

Courriel : réservations@meridianadventuresdive.com

Termes et conditions

S'il vous plaît référence MADSPECIAL2024 lors de votre réservation pour profiter de ces offres exclusives.

Période de réservation: 01 octobre 2024 au 31 décembre 2024

Période de Voyage: 01 octobre 2024 au 31 janvier 2025

Les prix sont indiqués en USD et incluent les taxes applicables.

À propos Plongée Aventure Meridian:

Situé dans le magnifique Raja Ampat, L'Indonésie, Plongée Aventure Meridian est un éco-centre de villégiature 5 étoiles PADI et fier lauréat du prestigieux prix PADI Green Star. plongée sous-marine services, réputés pour leur professionnalisme et leur qualité, sont devenus synonymes du PADI et Meridian Adventure noms, garantissant une expérience de plongée confiante et agréable pour tous.