Festival de Dive Dauin

Festival Dive Dauin et concours de photographie sous-marine

Le festival Dive Dauin, depuis sa création en 2021, est devenu en quelques années le plus riche et bientôt le plus grand festival « Underwater Macro & Wideangle » des Philippines, reconnu internationalement. Photographie Concours aux Philippines, avec plus de 10,000 XNUMX $ US en espèces et des prix à gagner. Le concours se déroule chaque année en juin sur l'île de Negros Oriental, une destination de renommée mondiale pour les amateurs de pêche à la truite, abritant d'innombrables espèces de nudibranches, de crevettes, d'hippocampes, de poissons-fantômes et une multitude d'autres petites créatures vivant dans les récifs qui jalonnent les pentes de sable noir. On y trouve également une mégafaune et des coraux de plus grande taille.

Des sanctuaires marins ont été créés le long du littoral afin de préserver les récifs et les herbiers marins. Ces zones constituent des zones d'alimentation essentielles pour les tortues et abritent d'autres créatures uniques qui peuplent ces eaux, abritant 29 des 33 espèces connues de poissons-grenouilles (l'émission spéciale « Poissons-grenouilles » de l'épisode 2 de la BBC Planet Earth 1 a été tournée au récif d'AivyMaes Divers Resort House, connu sous le nom de sanctuaire marin de Población 40 Dauin North, protégé depuis plus de XNUMX ans). Les pratiques de plongée sont rigoureusement appliquées et les juges disqualifieront les photographes si leurs images présentent des signes de manipulation ou de stress animal.

Pour les amateurs de grands angles ou de vie marine plus vaste, la petite île d'Apo, située à seulement 35 minutes en bateau (5 km) des côtes de Dauin, est une aire marine protégée (AMP) depuis 1982. En 1982, le Dr Angel Alcala, spécialiste des sciences marines et originaire de la région, a convaincu les habitants, quelque peu sceptiques, que la création d'une aire protégée serait bénéfique pour les pêcheries environnantes. Son hypothèse était que les poissons adultes se répandraient de la zone protégée vers les environs, où celle-ci servirait d'abri aux poissons pour s'échapper, atteindre leur maturité et frayer.

La reproduction des poissons dans la zone protégée produit des larves transportées par les courants vers d'autres communautés du récif. Véritable réussite en matière de conservation marine aux Philippines, il s'agit de la plus ancienne aire marine protégée continue du pays. Elle a contribué à faire du festival Dive Daiun un paradis pour les photographes macro et les amateurs de grand angle !

Cette petite île a joué un rôle essentiel dans les efforts de conservation marine du pays tout entier. Le succès du sanctuaire communautaire qui y a été créé a inspiré des projets similaires partout aux Philippines et même dans le monde. Conséquence directe : on compte actuellement plus de 1,500 1 petites aires marines protégées aux Philippines, créées par des communautés locales désireuses de s'inspirer du succès de l'île d'Apo. Grâce à la mise en œuvre réussie des AMP, le tourisme de plongée a prospéré, les Philippines étant désormais régulièrement élues première destination mondiale pour la plongée.

Le festival Dive Dauin (initialement appelé Dive 7) véhicule un message fort en faveur d'un environnement durable et communautaire. Les habitants, les entreprises locales, les magasins de plongée, le service du tourisme, l'administration locale et les centres de plongée collaborent pour organiser des opérations de nettoyage, tant sur le littoral que sous l'eau, apportant ainsi une perspective unique à l'événement. Même les trophées sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et surcyclés.

Les opérateurs de plongée prennent la compétition très au sérieux et s'efforcent d'aider leurs clients à remporter une catégorie et à devenir le choix numéro un des photographes. Ils mettent tout en œuvre, sans perturber l'écosystème, pour aider leurs clients à gagner ! Personne ne prend cela plus au sérieux que nous. Silver Reef Resort, qui organise plusieurs ateliers animés par des photographes sous-marins renommés et primés avant l'événement et propose des photographie sous-marine installations, ce qui en fait l'hôte privilégié pour l'événement du photographe professionnel.

Les guides de plongée sont également formés par des photographes qui leur apprennent à repérer le sujet idéal, du plus petit animal à la photo grand angle parfaite ou au portrait animalier. Les guides de plongée formés à cette spécialité sont appelés « Spotters » et prennent leur profession très au sérieux. Ils gardent précieusement les secrets des « animaux les plus rares » et ne les partagent qu'avec leurs clients. Il est donc crucial de choisir son hôtel avant l'événement.

Naturellement, les meilleurs spotters sont réservés bien avant la compétition. Alternativement, AivyMaes Divers Resort S'adresse aux novices comme aux professionnels, proposant une option abordable avec plongée en séjour pour les novices comme pour les professionnels, avec des forfaits économiques et des observateurs de créatures formés qui mettront tout en œuvre pour aider leurs clients à réussir. La compétition s'est étendue aux observateurs de créatures, chacun rivalisant pour être le meilleur et faire gagner son client/station !

Que vous soyez photographe sous-marin professionnel, novice ou entre les deux, le festival Dive Dauin offre quelque chose à chacun avec des prix plus importants et plus intéressants à gagner chaque année ; associé à la « plongée de classe mondiale », c'est un incontournable de votre calendrier de plongée. (Voir Scuba Diver Magazine (ANZ édition 73 pour plus d'informations)