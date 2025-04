Plongez au-delà de l'ordinaire avec 3 expéditions épiques

2025 : votre année pour plonger au-delà de l'ordinaire avec Dancing Wind Liveaboard

Passionnés de plongée, aventuriers, explorateurs sous-marins ! Prêts à quitter les sentiers battus et à plonger au cœur des trésors sous-marins cachés d'Indonésie ? Chez Dancing Wind Liveaboard, nous concevons un itinéraire 2025 qui vise moins à cocher des cases qu'à éveiller votre passion pour les profondeurs. Nous allons au-delà des sentiers battus, au-delà de Raja Ampat (même si nous l'adorons toujours !), et dans les royaumes d'Halmahera, de la baie de Cendrawasih et de la baie de Triton.

Juillet : requins baleines et secrets immaculés de la baie de Cendrawasih

Imaginez-vous glisser aux côtés de ces doux géants, les requins-baleines, dans leur aire de jeux naturelle. C'est exactement ce que vous vivrez dans la baie de Cendrawasih en juillet. Nous vous proposons deux excursions uniques :

De Manokwari à Biak : Plongez au cœur des merveilles marines de Cendrawasih, en terminant votre aventure dans la ville animée de Biak. (8 18 juillet 2025)

Aéroports : Manokwari (MKW) et Biak (BIK)

Cendrawasih est un paradis à couper le souffle pour ceux qui recherchent une interaction authentique avec la diversité de la vie marine. Cette région époustouflante abrite des récifs coralliens vibrants qui abritent une multitude d'espèces de poissons multicolores, créant un véritable kaléidoscope sous-marin. Parmi ces merveilles naturelles, la présence majestueuse des requins-baleines glisse gracieusement dans les eaux turquoise et limpides, attirant les plongeurs et les snorkeleurs du monde entier. Cet écosystème unique abrite également une faune diversifiée, comme les raies manta et les tortues de mer, faisant de Cendrawasih une destination incontournable pour les amoureux de la nature et les aventuriers.

Août : Le Halmahera Couronne : Une traversée de merveilles

Le mois d'août vous propose une expédition passionnante, un voyage qui vous fera découvrir certains des sites de plongée les plus variés d'Indonésie. Nous embarquons pour un voyage de Sorong à Bitung, comprenant :

Les récifs kaléidoscopiques de Misool.

La beauté intacte de Halmahera.

La plongée dans la boue de renommée mondiale du détroit de Lembeh.

Aéroport de Sorong (SOQ) et/ou de Manado Bitung (BTJ)

Et pour ceux qui souhaitent vivre l'expérience inverse, nous proposons l'aller-retour de Bitung à Sorong. Cette traversée est un véritable rêve d'explorateur, l'occasion d'observer la diversité des fonds sous-marins indonésiens.

Décembre : Les joyaux cachés de Triton Bay : pour les véritables passionnés de plongée

Et pour ceux qui ont déjà tout vu et qui rêvent d'une nouvelle aventure de plongée, décembre nous réserve l'occasion de découvrir Triton Bay. C'est ici que nous nous aventurons véritablement dans le royaume de l'extraordinaire. Nous organisons deux voyages consécutifs :

De Sorong à Kaimana : Découvrez les confins méridionaux de Misool et plongez au cœur de la beauté intacte de la baie de Triton.

Triton Bay est un royaume de joyaux sous-marins :

Jardins de coraux mous, éclatants de couleurs.

Rencontres fréquentes avec les requins baleines.

« Requins marcheurs » Requins à épaulettes.

Espèce endémique que l'on ne trouve nulle part ailleurs.

Des récifs vierges, épargnés par le tourisme de masse.

C'est une plongée pour les connaisseurs, pour le plongeur qui recherche le rare, l'unique, l'inoubliable.

Dancing Wind : votre maison pour des aventures inoubliables

At Croisière Dancing WindNotre objectif n'est pas seulement de vous emmener sur des sites de plongée incroyables ; nous voulons créer une expérience inoubliable. Notre navire est conçu pour le confort et l'aventure :

Cabines spacieuses et confortables.

Un pont de plongée dédié, équipé pour une plongée sans faille.

Un équipage passionné et expérimenté.

Une cuisine gastronomique, pour alimenter vos aventures.

Nitrox disponible pour des temps de fond prolongés.

Des installations de caméra dédiées, pour capturer ces moments magiques.

Grande terrasse ensoleillée ombragée.

Plongez dans une aventure inoubliable où chaque instant est un voyage de découverte et l'occasion de nouer une connexion profonde avec le monde sous-marin fascinant. Nos cabines flexibles s'adressent à ceux qui recherchent une expérience à la fois abordable et luxueuse. Choisissez parmi nos cabines triples, conçues pour offrir un excellent rapport qualité-prix tout en vous invitant à explorer et à créer des souvenirs inoubliables sous les vagues !

Prêt à plonger au-delà de l’ordinaire ?

2025 est l'année idéale pour explorer les merveilles cachées de l'Indonésie avec Dancing Wind Liveaboard. Les places sont limitées et ces itinéraires uniques se remplissent rapidement. Ne manquez pas cette occasion de vivre une expérience vraiment extraordinaire.

PS Si vous en avez assez des mêmes vieilles destinations de plongée, si vous avez soif d'aventure et de découverte, Dancing Wind est votre billet pour les trésors les plus cachés du monde sous-marin.