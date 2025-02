Des créatures à profusion au point de plongée sous-marine de Dauin

La plongée sous-marine est une industrie majeure à Dauin, qui présente plusieurs réserves marines et abrite une multitude de sites de plongée étonnants remplis de créatures.

Chris Hiem (PDG de Sea Explorer Philippines) a créé le premier centre de plongée à Dauin en 1986 et a commencé à promouvoir la diversité des habitants marins du littoral.

Very soon after macro photographie enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

Des créatures à profusion au point de plongée sous-marine de Dauin 5

Il y a plus de 20 sites de plongée le long des côtes volcaniques noires de Dauin. Tous très proches de AivyMaes Divers Resort.

Du nord au sud, je pourrais décrire tous les merveilleux spots de plongée tels que Mainit, San Miguel – nord et sud, Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary – nord et sud, Ginama Point, Bahura et Pyramids, mais celui qui mérite une mention spéciale est Masaplod – nord et sud.

Ce site de plongée particulier offre l'une des plus diverses variétés de créatures. Il y a tellement d'espèces à voir, notamment des hippocampes, plusieurs types de poissons-grenouilles (l'un de mes préférés), des wonderpus, des imitateurs et des poulpes à anneaux bleus ; en bref, c'est un endroit extraordinaire.

Un autre des sites de plongée les plus spectaculaires de la région est le récif de l'AviyMaes Divers Resort House, qui se trouve juste en face du complexe et qui peut être pratiqué comme une plongée depuis le rivage très pratique. La plongée sur le récif de Dauin Nth/Car Wrecks est l'endroit où Planet Earth 2, épisode 2, Frog fish special a été filmé avec les deux grands Commerson Frogfish proches l'un de l'autre.

Des créatures à profusion au point de plongée sous-marine de Dauin 6

Île Apo

Mais Dauin ne se résume pas seulement à la plongée sous-marine. L'île d'Apo se trouve à seulement 30 minutes en bateau de la côte de Dauin. L'île est désignée zone marine protégée (MPA) depuis 1982. C'est grâce aux efforts du scientifique marin Dr Angel Alcala.

Il a grandi dans la région et a convaincu les habitants quelque peu sceptiques que la création d'une zone protégée profiterait aux pêcheries environnantes, établissant ainsi la première zone marine protégée des Philippines. Dauin a rapidement suivi, comme l'ont fait de nombreuses autres destinations dans les Visayas, créant ce qui est aujourd'hui un paradis macro de classe mondiale et une destination de plongée grand angle.

Des créatures à profusion au point de plongée sous-marine de Dauin 7

Pour ceux qui aiment les récifs majestueux et colorés, remplis de coraux mous habités par des tortues de mer et des pélagiques de différentes espèces, alors l'île d'Apo, à environ 12 km de Dauin est l'endroit idéal. C'est un spot de plongée emblématique et l'un des plus célèbres des Philippines, souvent classé parmi les meilleurs sites de plongée au monde.

Les récifs coralliens autour de l'île d'Apo abritent plus de 400 espèces de coraux répertoriées, soit 65 % des coraux du monde réunis en un seul endroit ! Cette île possède plusieurs sites de plongée qui se pratiquent en fonction des courants du jour, comme le célèbre Rock Point - est et ouest, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars and Tires Point, entre autres.

AivyMaes Divers Resort propose une excursion d'une journée qui se déroule sur un bateau local traditionnel avec des sièges confortables et une salle de bain à bord. Vous profiterez de 3 plongées sur l'île. Elle comprend le petit-déjeuner, le déjeuner et les boissons, et vous reviendrez au complexe vers 4 heures, concluant ainsi une journée parfaite avec un souvenir plein d'images sous-marines.

En plus de l'île d'Apo, le centre de plongée organise également des plongées de nuit et en eau noire sur demande.

Des créatures à profusion au point de plongée sous-marine de Dauin 8

Aventures en surface

Mais ici, il n'y a pas que la plongée. Vous pourrez également visiter la vieille église, le marché, les cascades de Casaroro, faire du trekking en montagne, visiter ses plages de sable noir et ses plages de sable blanc dans la zone sud de Dauin à Zamboanguita et Siaton, en plus de celles d'Apo où vous pourrez faire du snorkeling dans tous les différents spots.

Se promener autour de Dauin est très intéressant et vous pourrez profiter de l'excellente cuisine des restaurants et bars tels que Lokal Resto, Anahaw, Soga et Frontemare, ainsi que de l'exquise pizzeria italienne située directement sur la plage de Dauin. Si vous avez le temps, je vous recommande également une visite à Dumaguete pour voir son front de mer et son marché où vous pourrez déguster de délicieux fruits de mer pêchés dans la région.

En bref, je recommande vivement cette destination de plongée facilement accessible. Si vous recherchez une ambiance décontractée de style « faites-vous plaisir », je vous suggère fortement de séjourner à AivyMaes Divers Resort Avec des hébergements allant de la salle de bain privée Deluxe avec climatisation, des cabanes de plage de style autochtone ou des cabanes autochtones de style dortoir, il y en a pour toute la famille, le couple voyageur ou le voyageur solo qui ne cassera pas votre budget. Pour une expérience personnelle personnalisée, de l'accueil à l'adieu, envoyez-nous un e-mail à aivymaesdivers@gmail.com .