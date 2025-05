Plongée sur l'île d'Apo et Dauin

Plongée à Apo Island et Dauin avec AivyMaes Divers Resort

Si vous rêvez de jardins de corail vibrants, de tortues de mer dérivant dans des eaux cristallines et de plongée dans la boue de classe mondiale, ne cherchez pas plus loin que Île Apo et Dauin, deux des destinations de plongée les plus prisées des Philippines. Nichés le long de la côte de Negros Oriental, ces sites, régulièrement classés parmi les 10 meilleures destinations de plongée au monde, promettent une aventure sous-marine inoubliable – et rien de tel qu'une visite à bord. AivyMaes Divers idéalement situé au cœur de Front de mer de Dauin, à seulement 5 km en bateau de Dauin à Île Apo, et est mondialement reconnu pour ses récifs coralliens sains et sa biodiversité marine exceptionnelle.

Au cœur de Dauin, AivyMaes Divers établit une nouvelle référence en matière de conservation marine et de tourisme véritablement durable.

Notre mission est ancrée dans la préservation des écosystèmes marins dynamiques des Philippines par l'éducation, l'autonomisation et la collaboration. Merci à Barry Coleman, PDG de l'ISCCinq bourses complètes ont déjà été octroyées, permettant à de jeunes talents locaux de devenir des leaders du tourisme marin. Nous formons des jeunes et des jeunes adultes défavorisés de la région, non seulement pour devenir des moniteurs et des instructeurs de plongée professionnels, mais aussi des scientifiques citoyens engagés dans la protection de nos océans pour les générations futures.

En étroite collaboration avec la municipalité de Dauin, nous identifions des jeunes hommes et femmes issus de milieux défavorisés et leur transmettons les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir dans le secteur de la plongée. Ces jeunes deviennent à leur tour des mentors et des modèles, inspirant d'autres personnes issues de milieux similaires à s'approprier et à préserver leur environnement marin unique tout en se construisant une carrière enrichissante.

« Des locaux forment des locaux » — c'est notre modèle d'écotourisme durable, et ça marche.

L'île d'Apo est désignée : zone marine protégée (AMP) depuis 1982, il s'agit d'un modèle de conservation communautaire réussie, grâce à un biologiste marin pionnier Dr Ángel Alcala, le « père des AMP ». Le Dr Angel Alcala, qui a grandi dans la région, a persuadé les habitants quelque peu sceptiques que la création d'une zone protégée serait bénéfique pour les pêcheries environnantes.

Sa théorie était que les poissons adultes de la zone protégée se propageraient dans les environs, où la zone protégée servirait d'abri aux poissons pour s'échapper, mûrir et frayer. La reproduction des poissons dans la zone protégée produirait des larves transportées par les courants vers d'autres communautés du récif. Une véritable réussite en matière de conservation marine aux Philippines ; il s'agit de la plus ancienne aire marine protégée continue des Philippines, transformant cette petite île en un paradis pour les photos macro et les grands angles !

Cette petite île a joué un rôle important dans les efforts de conservation marine du pays tout entier. Le succès du sanctuaire communautaire qui y a été créé a inspiré des projets similaires partout aux Philippines, voire dans le monde. Conséquence directe : on compte aujourd'hui plus de 1,500 1 petites aires marines protégées aux Philippines, créées par des communautés locales désireuses de s'inspirer du succès de l'île d'Apo. Grâce à la mise en œuvre réussie des AMP, le tourisme de plongée a prospéré, les Philippines étant désormais régulièrement élues première destination mondiale pour la plongée.

Meilleurs sites de plongée d'Apo : Chapel Point – Un tombant spectaculaire avec d'excellentes formations coralliennes et des observations fréquentes de tortues marines, de bancs de carangues et de barracudas occasionnels. Les coraux mous et durs prospèrent ici, ainsi que les nudibranches et les poissons de récif. Pointe Cogon-Connu pour ses forts courants, ce site offre une plongée dérivante passionnante. Attendez-vous à observer de grands bancs de poissons comme des carangues, des vivaneaux et des fusiliers, ainsi que des jardins de coraux luxuriants et parfois des poissons pélagiques. Idéal pour les plongeurs de niveau intermédiaire à avancé.

Rock Point Est et Ouest – Une plongée en pente douce avec une faune macro abondante, notamment des poissons-scorpions, des poissons-grenouilles et divers nudibranches. Des coraux mous et des anémones de mer décorent les fonds marins. Idéales pour les photographes, les pentes douces sont idéales pour observer les tortues et les poissons de récif colorés. Sanctuaire-Ce site fait partie de la réserve marine et offre les coraux les plus intacts de l'île. La vie marine y est abondante : tortues de mer, balistes et poissons-perroquets. L'accès est limité afin de protéger le récif ; parfois, seule la plongée avec tuba est autorisée.

Découvrez la magie de Dauin , Mondialement connu pour sa plongée dans la boue: Les aires marines protégées de Dauin

À quelques minutes en voiture de Dumaguete, la municipalité de Dauin— a intensifié ses efforts de conservation marine grâce à une série d'aires marines protégées (AMP) établies le long de son littoral depuis plus de 40 ans. Ces AMP ont non seulement revitalisé la pêche locale, mais aussi stimulé l'écotourisme, les droits d'entrée des AMP contribuant à la gestion financière et à l'application des réglementations d'interdiction de pêche. Les plongeurs, quant à eux, soutiennent le tourisme durable simplement en pratiquant leur passion : la plongée.

Contrairement à de nombreuses aires protégées qui se concentrent uniquement sur les récifs coralliens, les AMP de Dauin englobent également des herbiers marins et des pentes de sable et de débris – des habitats privilégiés pour la plongée sous-marine qui ont propulsé Dauin sur la carte mondiale de la plongée. Célèbre pour ses pentes de sable noir, Dauin offre la possibilité d'observer une incroyable diversité de vie marine rare et insolite : pieuvres mimiques, seiches flamboyantes, poissons-grenouilles, hippocampes, poissons-fantômes et d'innombrables espèces de nudibranches, de crevettes et de crabes. Ces écosystèmes diversifiés constituent également d'importantes zones d'alimentation pour les tortues et autres espèces marines.

Dauin est fier de posséder 29 des 33 espèces connues de poissons-grenouilles, une distinction présentée dans BBC Planète Terre IIIÉpisode 2, qui a mis en lumière la riche biodiversité de la région. Le long de la côte, des centres de plongée organisent des chasses aux bestioles spécialisées, guidées par des observateurs experts, à l'affût des créatures sous-marines les plus petites et les plus insaisissables, faisant de Dauin une destination incontournable pour les photographes sous-marins et les amateurs de plongée macro.

Sites de plongée les plus populaires à Dauin : tous sont situés sur le récif d'AivyMaes Divers Resort House, à quelques pas du rivage.

Situé au coeur de Dauin Situé en bord de mer, AivyMaes Divers offre un accès direct et pratique (à pied) aux célèbres sites de plongée muck de Dauin, notamment leur célèbre récif, AivyMaes House Reef, connu sous le nom de sanctuaire marin Población 1 Dauin North, protégé depuis plus de 40 ans. Ce site regorge d'extraordinaires créatures macro, ce qui en fait un paradis pour les photographes sous-marins, un véritable paradis pour la macro et un véritable paradis pour les passionnés de vie marine.

Dauin Nord et Sud – Plongée à terre / Muck Profondeur: 5–25 mt Sable noir en pente avec des débris dispersés et des structures artificielles qui attirent les créatures, poissons-grenouilles, poissons-tuyaux, nudibranches, hippocampes, poulpe (y compris les mimiques et les wonderpus) Excellent pour la macro photographie et plongée de nuit.

Sanctuaire de Masaplod – récif dynamique avec des observations occasionnelles de tortues Récif corallien / Sanctuaire marin Profondeur5–30 m – Récif dynamique avec une bonne couverture corallienne et des bancs de poissons. Fusiliers, vivaneaux, tortues, murènes. Excellente visibilité, idéale pour la macro et le grand angle.

Voitures et Ginama-an - Gamme de profondeur: 24–28 mètres. Le site de Car Wrecks regorge de créatures macroscopiques et de poissons de récif, notamment des rascasses volantes, des murènes, des raies pastenagues à points bleus, des poissons-grenouilles, des poissons-fantômes, des phalènes, des crabes porcelaine, des poissons-fantômes arlequins, des poissons-crocodiles, des poissons-anges empereurs, des nudibranches et des crevettes boxeuses. Les épaves elles-mêmes sont souvent couvertes de coraux colorés, d'éponges et de gorgones, offrant d'excellentes opportunités pour photographie sous-marine.

Que vous soyez un plongeur expérimenté ou un novice désireux d'explorer le monde sous-marin, Dauin offre des opportunités de plongée inégalées. AivyMaes Divers Nous offrons des services exceptionnels, des conseils d'experts et un engagement commun pour la conservation marine. En choisissant de plonger avec nos complexes, vous vous embarquez non seulement pour une aventure inoubliable, mais vous soutenez également les efforts visant à protéger et préserver nos océans pour les générations futures. Leurs moniteurs et moniteurs de plongée expérimentés sont des spécialistes de l'observation des animaux, garantissant à nos clients une plongée enrichissante et respectueuse de l'environnement.