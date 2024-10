Le poisson-grenouille Antennarius, capitale des Philippines

Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, la capitale du poisson-grenouille Antennarius des Philippines !

Signaux de l'espèce Antennarius !

L'attrait de son leurre. Cette créature captivante, un favori de tous les temps parmi les plongeurs, va au-delà de son visage impassible et de son bâillement caractéristique.

Bien connu des amateurs de photographie sous-marine et des plongeurs chevronnés, c'est un poisson qui semble fictif pour la plupart et une trouvaille fantastique pour les autres.

Le poisson-grenouille se déplace sur le récif en utilisant une propulsion semblable à celle d'un jet via des ouvertures nichées sous ses nageoires pectorales. S'il ne se déplace pas comme un ballon maladroit, il peut également se promener en utilisant ses nageoires pectorales et pelviennes.

Poisson-grenouille Antennarius Capitale des Philippines 2

Crédit photo : Analynne Sison (Formatrice de Spotter et PDG du Silver Reef Dive Resort).

Dauin et Zamboangita, dans le Negros Oriental, abritent une grande variété d'espèces de poissons-grenouilles peuplant leur littoral et l'île adjacente d'Apo. On a recensé 12 espèces de poissons-grenouilles, très recherchées par les plongeurs, ici même dans nos eaux, avec au moins 13 espèces réparties dans les Visayas, la zone centrale des Philippines.

Récemment, le PDG et formateur de Silver Reef Dive Resort, en collaboration avec Daniel Geary, un biologiste marin connu sous le nom de « Dr Frogfish » qui étudie les poissons-grenouilles depuis 10 ans, a documenté un poisson-grenouille hispide/hirsute à Zamboanguita, la ville voisine de Dauin connue comme la capitale de la plongée de l'île de Negros, aux Philippines. Après de nombreuses recherches, il semble qu'il s'agisse de la première observation documentée de cette espèce dans la province de Negros Oriental.

Plusieurs guides de plongée confirment une observation potentielle en 2010, mais aucune photo ne vient étayer cette hypothèse. Presque toutes les photos en ligne, y compris les lieux, proviennent d'Indonésie et aucune (correctement identifiée) n'a été trouvée aux Philippines. Il pourrait donc s'agir de la première, voire de l'une des premières, observation documentée de cette espèce dans le pays. Il s'agit en effet d'une découverte épique de Randall Gunn, un plongeur technique qui a déménagé à Dauin, dont le récif abrite la paire de ces poissons-grenouilles jaune vif ressemblant à des mangues. L'une de nos artistes locales, Alma Zosan, devra modifier son affiche Frogfishes of the Visayas pour inclure cette 13e espèce.

La saison des poissons-grenouilles à Dauin et Zamboanguita Negros Oriental commence généralement vers février et dure jusqu'en août environ, mais la nature trace son propre chemin, il ne s'agit donc que d'une moyenne. Certains apparaissent un peu plus tôt tandis que d'autres arrivent plus tard et restent plus longtemps, ce qui signifie qu'il y en a quelques-uns qui restent pour être trouvés par ceux qui savent où ils se cachent ou qui participent aux cours spécialisés programmés du Dr Frogfish.

Nous avons récemment reçu la visite de Daniel Geary, « Dr. Frogfish », qui a plongé avec nous pour photographier ces poissons-grenouilles hispides/hirsutes et a pu discuter des poissons-grenouilles, en particulier de ses trouvailles préférées et des comportements qui sont les plus mémorables pour lui.

« J'ai quelques trouvailles extrêmement mémorables en matière de poissons-grenouilles. Ma meilleure découverte de tous les temps, qui ne sera probablement pas surpassée, remonte à 2016. Je me suis rendu à Ambon, en Indonésie, sur la base d'informations selon lesquelles il y avait des observations vérifiées de poissons-grenouilles psychédéliques. J'ai eu la chance d'en voir deux lors de ma deuxième plongée.

Une autre découverte incroyable a eu lieu à Malapascua, aux Philippines, en 2022. Mon guide local préféré m'a emmené dans l'une de ses zones secrètes avec deux guides supplémentaires et nous avons trouvé un poisson-grenouille à bouche marbrée... avec des œufs ! Les œufs encore en développement étaient presque entièrement formés, des répliques parfaites de leurs versions adultes.

L'une de mes trouvailles préférées de tous les temps, en toute honnêteté, était cette paire de poissons-grenouilles hispides/hirsutes. J'ai vécu à Dauin pendant près de 10 ans et je n'en ai jamais vu. Ces deux poissons-grenouilles ont été trouvés par hasard alors que j'étais en visite pendant deux semaines, un timing parfait.

J'ai vu de nombreux comportements de poissons-grenouilles, mais quelques-uns se démarquent. Je n'ai jamais vu de cannibalisme de poissons-grenouilles, bien que j'en ai vu tenter. Mon comportement préféré que j'ai vu était celui de deux poissons-grenouilles clowns/verruqueux en train de s'accoupler. J'ai pu les regarder flirter, nager, s'accoupler et regarder le radeau d'œufs s'éloigner. Un deuxième poisson-grenouille mâle est arrivé en courant sur les rochers quelques secondes plus tard, malheureusement trop tard pour la fête.

J'aime toujours voir des poissons-grenouilles mâles essayer de flirter avec une femelle. Les mâles adorent faire ressortir toutes leurs nageoires et secouer leur corps dans tous les sens, une sorte de danse maladroite des poissons-grenouilles. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils le font, mais c'est assez drôle à regarder.

La prédation par les poissons-grenouilles est un spectacle rare, mais aussi un régal. J'ai vu des poissons-grenouilles manger une variété de proies, des poissons-guêpes aux dragonnets en passant par les poissons-cardinaux. Ma prédation préférée dont j'ai été témoin s'est produite lors d'un tournage pour le film Planet Earth de la BBC, tourné à Dauin, où nous avons vu un poisson-grenouille clown/verruqueux engloutir un petit poisson-lion, avec ses épines et tout.

Centre de plongée Silver Reef

Récif d'argent propose des services de voituriers photographes assurés par des spécialistes qui connaissent bien l'équipement photo et son utilisation avant et pendant les plongées. L'objectif est de faire surface ensemble, en utilisant parfois des scooters sous-marins comme un service de taxi « à emporter » pour les photographes confrontés aux courants et autres défis.

Centre de plongée AivyMaes

Centre de plongée AivyMaes est idéalement situé au cœur du front de mer de Dauin avec un accès direct aux trois meilleurs sites de plongée de Dauin, régulièrement classés parmi les dix meilleurs sites de plongée dans la boue au monde. Nos observateurs formés professionnellement vous aideront à trouver la photo macro ou grand angle parfaite. Avec l'île d'Apo à seulement 35 minutes en bateau, nous offrons une expérience de plongée de classe mondiale.

Explorateurs de la mer

Établi en 1989, Explorateurs de la mer est un centre de plongée pionnier dans les Visayas. Nous proposons des plongées de classe mondiale avec des seiches flamboyantes, des poulpes imitateurs, des rascasses d'Ambon et les insaisissables requins-renards à Malapascua. Explorez Dauin et Sipalay pour découvrir une vie marine encore plus incroyable. Nos Divemasters philippins expérimentés assurent des plongées mémorables. Découvrez les Philippines - Plongez avec le sourire.

Centre de plongée Azure

Les Azure Dive Resort La vision de l'hôtel est de fournir un service de classe mondiale et, en fin de compte, d'atteindre l'excellence dans le secteur de la plongée. Azure est la quintessence de l'esprit philippin : chaleureux comme les eaux bleues accueillantes de sa plage privée, gracieux comme les feuilles de palmier qui se plient dans la brise. Le complexe est un témoignage vivant du dévouement de Dauin en tant que destination qui saura combler les plongées de rêve.