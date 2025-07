Guide du voyageur pour la protection des mers et des récifs de Sabah

Avez-vous, comme beaucoup de personnes dans le monde, commencé à consulter votre ordinateur portable pour trouver des endroits à visiter, soulagé qu'un certain sentiment de normalité dans les voyages internationaux ait repris et rêvant de faire enfin ce voyage que vous avez commencé à planifier il y a des années ? Saisissez-vous des termes comme escapades sur une île, sites de plongée et vie marine dans Google, ou effectuez-vous une recherche sur Instagram en utilisant les hashtags #beach, #ocean et #nature ?

Si c'est le cas, n'oubliez pas d'ajouter cette balise à votre liste : Sabah. Avec 4,500 XNUMX km de côtes (y compris îles et lagons), Sabah a beaucoup à offrir avec ses plages immaculées et sa vie sous-marine enchanteresse. Mais en tant que citoyen du monde touché par les impacts dominants du changement climatique, vous devez vous demander – et c’est notre dernière question, je vous le promets – quel est l’impact de mes projets de voyage sur l’océan ? Et puis, vous avez un choix à faire.

À l'approche de la Journée de l'océan, nous vous invitons à creuser plus profondément pendant que vous planifiez où aller et quoi faire. Soyez un voyageur responsable. Découvrez les communautés dont la vie est si étroitement liée aux ressources de nos mers. Comprenez pourquoi porter des jugements sévères sur la façon dont ils mettent la nourriture sur leur table ne contribue en rien à apporter des solutions qui protègent notre précieuse vie marine, puis découvrez ce qui le fait. Aidez-nous à préserver à la fois notre riche biodiversité marine et les aspects intangibles de la culture de Sabah, tout en cochant des éléments de votre liste d'espèces océaniques et d'animaux marins à ne pas manquer.

Voici une courte liste pour vous aider à démarrer.

Restaurer les bénitiers, restaurer les récifs

Une visite au parc Tunku Abdul Rahman vous offre l'occasion idéale de vous mouiller les pieds si vous ne prévoyez pas de vous aventurer loin de la capitale de Sabah. TARP est un groupe d'îles qui parsèment les eaux au large du continent de Kota Kinabalu et sur sa plus grande île, l'île de Gaya, se trouve MERC, l'île de Gaya. Centre de recherche en écologie marine. Site d'éducation environnementale primé, les visiteurs du centre peuvent participer à une visite guidée d'une heure ou passer une journée complète avec un biologiste marin, se familiarisant directement avec la production et la restauration des bénitiers géants et comprenant leur importance écologique pour nos récifs.

Guide du voyageur pour la protection des mers et des récifs de Sabah 8

Les bénitiers géants jouent un rôle important dans la filtration de l’eau de mer, ce qui contribue à lutter contre la prolifération excessive d’algues. Photo crédit : MERC

Inscrivez-vous en tant qu'EcoDiver

Bien que le voyage jusqu'à Mantanani soit un peu long (une heure et demie en voiture de Kota Kinabalu suivie d'une autre heure en bateau), ses eaux turquoise immaculées et sa beauté naturelle époustouflante valent bien le voyage. Le tourisme s'est développé de manière effrénée sur l'île et, même si cela a ouvert des opportunités supplémentaires à ses habitants pour gagner un revenu, le besoin d'initiatives intégrant le tourisme, la conservation et le développement communautaire est devenu extrêmement évident. Reef Check Malaisie projets sur Mantanani vise à améliorer les moyens de subsistance des communautés grâce au renforcement des capacités et à la formation professionnelle, à améliorer leur bien-être grâce à la gestion des déchets et à sensibiliser aux avantages de la préservation des récifs.

Guide du voyageur pour la protection des mers et des récifs de Sabah 9

Les EcoDivers certifiés sont formés pour effectuer des enquêtes Reef Check, qui sont effectuées chaque année pour surveiller la santé des récifs, y compris à Mantanani. Photo crédit : Reef Check Malaisie

Soutenir les efforts des femmes dans la diversification des produits

Dans de nombreuses régions du monde, les femmes jouent un rôle essentiel dans la gestion des ressources naturelles et il en va de même pour les communautés insulaires de Sabah. Il suffit de regarder vers le nord, dans le site marin protégé à usages multiples du parc Tun Mustapha, où un groupe de femmes s'est regroupé pour travailler sur LA'NU, une entité enregistrée qui produit du savon à partir d'huile de cuisson usagée. Non seulement elles complètent leur principale source de revenus, réduisant ainsi leur dépendance aux revenus du poisson, mais ces femmes consacrent également un pourcentage de leurs bénéfices aux activités de conservation menées par leurs communautés.

De même, au large de Semporna, la petite ville de la côte sud-est de Sabah connue comme la porte d'entrée du refuge de plongée de Sabah, les membres de Women of Omadal (WAPO) s'efforcent d'améliorer leur sécurité de revenu, tout en promouvant la sensibilisation et la protection de l'environnement. L'association a été enregistrée en 2012 avec le soutien du WWF-Malaisie et jusqu'à aujourd'hui, les membres continuent de s'impliquer activement. produire et promouvoir l'artisanat, après avoir relancé les traditions de tissage en utilisant des feuilles du palmier pandanus et exploré de nouveaux modèles et produits pour élargir leur offre artisanale. La WAPO dispose également d'une unité dédiée qui patrouille sur les plages de l'île d'Omadal pour décourager les activités de braconnage des tortues.

Guide du voyageur pour la protection des mers et des récifs de Sabah 10

Juliana, une entrepreneuse de LA'NU, coupe de la citronnelle, un ingrédient utilisé dans la fabrication du savon. Photo crédit : Norcy BeautyLab

Guide du voyageur pour la protection des mers et des récifs de Sabah 11

Un tapis tissé avec le motif Pinamak (crevettes), par les femmes d'Omadal. Photo crédit : Roziah Jalalid/WAPO

Communiquer et soutenir les initiatives communautaires

Située à seulement 20 minutes de l'île de Sipadan, de renommée internationale, se trouve Mabul, une destination de plongée qui attire les plongeurs internationaux et locaux intrigués par les macro-créatures rares et uniques. Malheureusement, le nombre élevé de touristes attirés par ses côtes et ses eaux exerce une pression écologique sur l'île, ce qui rend crucial d'accroître la résilience de l'île face à la demande toujours croissante de ses ressources et au changement climatique. Conscient de cela, Semporna verte a été créée pour permettre aux jeunes et à la communauté locale de s'engager dans diverses initiatives de préservation de l'environnement. Les bénévoles réhabilitent activement les coraux, améliorent leurs compétences en leadership grâce à des formations, apprennent l'art du cinéma pour partager les histoires de leur communauté, cherchent des solutions aux problèmes de pénurie d'eau à Mabul, et bien plus encore !

Guide du voyageur pour la protection des mers et des récifs de Sabah 12

La projection du premier montage du court métrage « Climate Stories » réalisé par les jeunes de Mabul a eu lieu à la mosquée locale en présence de plus de 100 insulaires. Photo crédit : Green Semporna

Restaurer les récifs coralliens au large de Semporna

À environ 30 kilomètres au nord-est de Semporna se trouve l'île Pom Pom, la base du Centre de recherche et de conservation tropicale, ou TRACC, une organisation dédiée à la protection des tortues marines et à la restauration des récifs coralliens endommagés. Les programmes gérés par TRACC durent de deux semaines à plus de quatre mois et peuvent inclure des activités telles que la création de récifs artificiels pour restaurer la fonctionnalité écologique, la conduite de recherches et d'enquêtes scientifiques pour acquérir une vision globale de l'environnement marin, la suppression des étoiles de mer couronne d'épines pour permettre les récifs endommagés pour survivre et croître, et bien plus encore. Un programme exceptionnel si vous souhaitez restaurer activement les récifs et si vous n'êtes pas encore un plongeur certifié, TRACC propose des cours PADI pour vous aider à démarrer.

Guide du voyageur pour la protection des mers et des récifs de Sabah 13

Des récifs artificiels conçus pour restaurer les formations coralliennes prospèrent dans les eaux au large de l'île Pom Pom. Photo crédit : Robin Philippo/TRACC Bornéo

Visitez une zone marine protégée

Enfin, la zone de conservation marine des îles Sugud, un site situé sur la côte est de Sabah, comprend les îles de Lankayan, Billean et Tegapil. SIMCA est gérée de manière privée par Gardien de récif, dont le but ultime est d’équilibrer les besoins du tourisme et de la conservation. Des équipes dédiées surveillent les activités de nidification des tortues, sensibilisent les visiteurs à la conservation des tortues et effectuent des enquêtes sur les récifs pour surveiller la santé des récifs. De plus, l'application de restrictions de pêche permet aux populations de poissons de prospérer, tant à l'intérieur qu'au-delà des limites de la zone de conservation.

Guide du voyageur pour la protection des mers et des récifs de Sabah 14

Les visiteurs de SIMCA peuvent soutenir les efforts de conservation de Reef Guardian en adoptant un nid.

Photo Crédit : Achier Chung/Reef Guardian

Vous pourriez également être intéressé de savoir que près de SIMCA se trouve le parc des Îles aux Tortues, un parc marin classé en 1977. Les visiteurs de l'île Selingan, l'une des trois îles qui forment le parc, ont la chance de voir quotidiennement des tortues nicher et d'avoir la possibilité de participer à leur programme d'adoption de tortues.

C'est entre vos mains. Aucune action n’est trop petite. Aucun effort n’est méconnu. En adaptant le dicton séculaire, au-delà de vos empreintes, nous vous invitons à laisser un impact positif sur nos récifs. Et non, nous ne vous proposons pas de marcher sur nos coraux !

On se voit à Sabah.

Écrit par Robin Philippo